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30. 12. 2016

СМИ сообщили о первом ответе РФ на санкции

 
Россия закрыла англо-американскую школу в Москве, тем самым предприняв первые меры" в ответ на санкции США, сообщает CNN.
 
Телеканал, ссылаясь на информированного представителя, уточнил, что в числе "первых видимых действий России" оказалось закрытие англо-американской школы в Москве.
 
По данным источника CNN, туда ходили дети сотрудников посольств США, Великобритании и Канады.
 
Также сообщается о "закрытии доступа" в посольскую резиденцию в Серебряном Бору, как ответной меры.
 
Ранее сообщалось, что США ввели санкции против РФ, как ответ на вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов.
 
Также Госдеп США подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов.

Источник: korrespondent.net

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