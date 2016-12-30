Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2016, пятница, 06:42
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
30. 12. 2016

Савченко намерена встретиться с главами ЛДНР

 
Народный депутат Надежда Савченко заявила в эфире Шустер Live, что намерена встретиться с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Киеве. 
 
"Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и длительными по времени, как Минский процесс. Но на нашей первой встрече мы обсуждали, что они возможны. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся на Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, потом в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу", − отметила Савченко.
 
Напомним, 7 декабря Савченко тайно встретилась с лидерами ЛДНР в Минске. В СБУ сообщили, что нардеп обсудила на встрече возможность снятия экономических санкций с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.
 
После этого Савченко исключили из Батькивщины и из делегации в ПАСЕ.
 
Сепаратисты обещали отдать Савченко двух пленных

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.