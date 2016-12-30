Савченко намерена встретиться с главами ЛДНР

Народный депутат Надежда Савченко заявила в эфире Шустер Live, что намерена встретиться с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким в Киеве.

"Я не считаю, что эти встречи должны быть постоянными и длительными по времени, как Минский процесс. Но на нашей первой встрече мы обсуждали, что они возможны. Я считаю, что не нужно встречаться через 7-й, 12-й, 200-й километр. Мы находимся на Украине. И в следующий раз можно встречаться в Луганске или Донецке, потом в Киеве. И я делаю заявку на следующую встречу", − отметила Савченко.

Напомним, 7 декабря Савченко тайно встретилась с лидерами ЛДНР в Минске. В СБУ сообщили, что нардеп обсудила на встрече возможность снятия экономических санкций с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса.

После этого Савченко исключили из Батькивщины и из делегации в ПАСЕ.

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Источник: korrespondent.net