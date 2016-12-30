В Сирии начался режим прекращения огня

Сирийская армия прекратила боевые действия на всей территории Сирии согласно договоренности, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский военный источник.

Ранее сирийская армия и вооруженные группировки согласились соблюдать режим прекращения огня на всей территории Сирии с полуночи 30 декабря.

Перемирие исключает террористические группировки "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство".

Однако, по информации Reuters, на юге Сирии была слышна стрельба после начала "режима тишины".

JUST IN: Gunfire heard in southern Syria after ceasefire deal takes effect - monitor — Reuters World (@ReutersWorld) 29 декабря 2016 г.

Как сообщал Корреспондент.net , президент РФ Владимир Путин заявил о договоренности по прекращению огня в Сирии.

Также он сообщил, что РФ согласна сократить военное присутствие в Сирии.

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Источник: korrespondent.net