В Китае панда сломала мужчине обе руки

На сотрудника одного из центров по охране и исследованию больших панд в провинции Сычуань в Китае напала панда и нанесла ему увечья сообщает China News Service.

Животное сломало сотруднику центра обе руки и тяжело его травмировало.

По имеющимся данным, 41-летний сотрудник центра по фамилии Вэй находился в одном вольере с 16-летней самкой панды по кличке Симэй.

Внезапно животное напало на человека, стало кусать, после чего протащило по земле по вольеру. Мужчину спасли коллеги. Отметим, что нападение произошло тогда, когда панда искала своего детеныша.

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Пострадавший мужчина находится в больнице и продолжает лечение. В результате нападения панды у него сломаны оба запястья, порвано сухожилие на ноге, а также остались многочисленные раны от укусов на теле.

"Я до сих пор не знаю, хотела ли панда просто есть, или она таким образом играла", − сказал мужчина. "Я простил ее. Я эксперт в этой области и знаю, на что способны животные", − добавил он.

Ранее сообщалось, что Международный союз охраны природы поменял статус больших панд в Красной книге с "вымирающего" до "уязвимого".

Источник: korrespondent.net