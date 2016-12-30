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30. 12. 2016

Сенаторы в США за ужесточение санкций против РФ

Некоторые американские конгрессмены назвали санкции, введенные против РФ, недостаточными и заявляют, что приложат усилия к их расширению, передает Sputnik.

"Мы возглавим усилия в конгрессе нового состава, чтобы ввести против России еще более сильные санкции", − совместно заявили сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм.
 
По их мнению, объявленные президентом США Бараком Обамой санкции являются "небольшой ценой" для России, чтобы заплатить за вмешательство в президентские выборы.
 
Ранее сообщалось, что Обама ввел санкции против России за вмешательство в выборы, а Госдеп подтвердил, что из США вышлют 35 российских дипломатов.
 
 

Источник: korrespondent.net

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