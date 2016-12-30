Советник Трампа: Обама пытается "загнать в угол" избранного президента

Советник избранного президента США Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй, заявила, что санкции против России со стороны администрации Барака Обамы демонстрируют желание действующего президента "изолировать" Трампа перед инаугурацией, передает CNN.

"Скажу вам, что даже те, кто поддерживает президента Обаму по многим вопросам, утверждают, что одной из причин его сегодняшних действий было желание "загнать в угол" избранного президента Трампа", − подчеркнула Конуэй.

Она также отметила, что подобные действия нельзя назвать мирной передачей полномочий при демократии.

Конуэй считает, что взлом электронной почты Демократической партии в ходе президентской избирательной кампании не навредили Клинтон так сильно, как ее провальная стратегия в предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что Обама ввел санкции против девяти лиц и организаций в РФ, в том числе против ГРУ и ФСБ, за вмешательство в выборы и давление на американских дипломатов.

Госдеп подтвердил высылку российских дипломатов

В России заявили, что не согласны с обвинениями США и готовят адекватный ответ.

Источник: korrespondent.net