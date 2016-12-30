Итоги 29.12: Кибервойны РФ и перемирие в Сирии

США ввели новые санкции против России

Американский президент Барак Обама подписал указ о расширении санкций против России в ответ на "вмешательство в выборы в США" и "давление на американских дипломатов". Он подчеркнул, что объявленные санкции коснутся девяти лиц и организаций в РФ.

Позже стало известно, Госдеп США подтвердил высылку из страны 35 российских дипломатов. Они должны покинуть страну за 72 часа.

В России не согласны с обвинениями США и назвали действия администрации Обамы проявлением агрессии. Отметим, что РФ готовит адекватный ответ на санкции США.

Путин объявил о прекращении огня в Сирии

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о достижении договоренности о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры.

По словам Путина, в Сирии подписаны три документа. Первый – между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии. Второй – о комплексе мер по контролю за режимом прекращения огня, и третий – заявление о готовности к началу мирных переговоров.

СНБО принял доктрину информбезопасности Украины

Министерство информационной политики Украины сообщило, что Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) на заседании 29 декабря утвердил доктрину информационной безопасности Украины.

В частности, доктрина определяет национальные интересы в информационной сфере, цели, задачи, принципы, направления, приоритеты и механизмы формирования и реализации государственной информационной политики.

Порошенко обвинил Россию в кибервойне Президент Петр Порошенко обвинил Россию в причастности к кибератакам на украинские ведомства и государственные информресурсы. "Всего в течение последних двух месяцев на объектах пяти ведомств и тридцати одного государственного информационного ресурса обнаружено около шести с половиной тысяч спланированных кибератак", – сказал он на заседании СНБО. Порошенко отметил, что расследование ряда инцидентов указывает на причастность к кибератакам напрямую или косвенно спецслужб России.

Также президент допустил возможность террористических актов на объектах инфраструктуры в Украине.

"На сегодня вполне вероятными остаются террористические акты и диверсии на объектах критической инфраструктуры. Хорошо, что мы построили профессиональную СБУ, и Служба умеет предотвращать эти угрозы. Но нам нужна межведомственная координация", – отметил Порошенко.

Польша призвала Украину не отмечать юбилей УПА Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский призвал Украину не отмечать 75-летие создания УПА и подчеркнул, что примирение станет невозможным, если в следующем году в стране устроят масштабные торжества по этому поводу.

Украина ввела новые санкции против Москвы

СНБО ввел дополнительные санкции против России и принял программу развития Вооруженных сил до 2020 года.

Новые санкции против физических и юридических лиц из России введены из-за агрессии Москвы.

Санкции введены против избранных в Госдуму по результатам выборов в Крыму, членов так называемых избирательных комиссий, украинских предприятий в Крыму, незаконно перерегистрированных по российскому законодательству.

Украина передала ДНР 15 пленных

Украина в одностороннем порядке передала 15 человек представителям ДНР.

"Украина в формате обмена "пятнадцать ноль" передала представителям так называемых ДНР/ЛНР сторонников сепаратистов, ранее задержанных за участие в незаконных группировках", – сообщили в СБУ.

В ведомстве подчекнули, что "украинское государство пошло на такой жест доброй воли в надежде окончательно "разморозить" процесс обмена пленными, который блокировался боевиками".

Киев призвал ООН усилить давление на Россию

МИД Украины заявил, что Украина призывает государства-члены ООН предпринять дальнейшие шаги по усилению давления на РФ в связи с нарушением этой страной ключевых положений ряда деклараций и конвенций в сфере обеспечения прав человека.

Речь идет, в том числе о продолжении незаконных задержаний, пыток и репрессий в отношении украинцев, говорится в заявлении

Украинские дипломаты также отметили, что количество удерживаемых по политическим мотивам в России украинцев не только не снизилось, а наоборот возросло и ныне составляет не менее 17 человек.

Не менее 27 граждан Украины незаконно удерживаются или преследуются в аннексированном Россией Крыму.

Источник: korrespondent.net