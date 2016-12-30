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30. 12. 2016

В Индии обвалилась шахта, 40 горняков заблокированы

 
В индийском штате Джаркханд частично обрушилась угольная шахта. Заблокированными оказались более 40 горняков, сообщает Hindustan Times.
 
Инцидент произошел поздно вечером в четверг на руднике в Лалматии, округе Годда. 
 
Утром в пятницу, 30 декабря, начались спасательные работы, к которым привлечены сотрудники Национального управления по чрезвычайным ситуациям и Центральных сил промышленной безопасности.
 
Напомним, ранее сообщалось, что при взрыве на шахте в Китае погибли 33 человека.
 
В ДНР несколько дней горит шахта

Источник: korrespondent.net

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