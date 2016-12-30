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30. 12. 2016

Дипломаты из РФ не могут покинуть США из-за нехватки билетов − СМИ

 
Российские дипломаты, которые по распоряжению правительства США должны покинуть страну в течение 72 часов, не могут купить билеты в РФ, сообщает Интерфакс.
 
"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют ", − сообщил источник агентства.
 
Отмечается, что дипломатические работники в ближайшее время вынуждены будут добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов приобрести билеты в Москву.
 
Вероятно, что дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете.
 
Другой собеседник Интерфакса информировал, что вокруг "дачи" российского постоянного представительства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции.
 
"Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", − рассказал он.
 
Ранее сообщалось, что Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов.
 
В РФ заявили, что такие действия США носят разрушительный характер и назвали их агрессией. 
 
 
 

Источник: korrespondent.net

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