Дипломаты из РФ не могут покинуть США из-за нехватки билетов − СМИ

Российские дипломаты, которые по распоряжению правительства США должны покинуть страну в течение 72 часов, не могут купить билеты в РФ, сообщает Интерфакс.

"Билетов нет, все раскуплены перед Новым годом, но людям дано всего 72 часа, я не знаю, как они успеют ", − сообщил источник агентства.

Отмечается, что дипломатические работники в ближайшее время вынуждены будут добираться из Вашингтона до Нью-Йорка, где больше шансов приобрести билеты в Москву.

Вероятно, что дипломаты проведут новогоднюю ночь в самолете.

Другой собеседник Интерфакса информировал, что вокруг "дачи" российского постоянного представительства в Нью-Йорке наблюдается скопление полиции.

"Это, конечно, не оцепление, вертолеты не летают, но тем не менее впечатляет", − рассказал он.

Ранее сообщалось, что Госдеп объявил персонами нон-грата 35 российских дипломатов.

В РФ заявили, что такие действия США носят разрушительный характер и назвали их агрессией.

Источник: korrespondent.net