Укроборонпром отчитался о переданном армии оружии

За 2016 год Укроборонпром передал 6209 единиц техники и оружия. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Украинские силовики получили 1362 единицы новой и модернизированной техники, 1389 единиц отремонтированной и 3458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.

"В 2014 году концерн занимался оперативным ремонтом военной техники не только на заводах, но и силами выездных бригад непосредственно в зону АТО", - говорится в сообщении Укроборонпрома.

Кроме того, в течение 2015 года произошла переориентация на производство и увеличилась доля модернизированной продукции для украинского войска.

"В этом году ВСУ получают все больше именно нового вооружения и военной техники, произведенных на заводах "Укроборонпрома", - подытожили на предприятии.

Напомним, ранее Укроборонпром показал испытание новой украинской ракеты.

В Украине испытали новый ракетный комплекс

Источник: korrespondent.net