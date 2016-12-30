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30. 12. 2016

Укроборонпром отчитался о переданном армии оружии

За 2016 год Укроборонпром передал 6209 единиц техники и оружия. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
 
Украинские силовики получили 1362 единицы новой и модернизированной техники, 1389 единиц отремонтированной и 3458 единиц ЗИП, узлов и агрегатов.
 
"В 2014 году концерн занимался оперативным ремонтом военной техники не только на заводах, но и силами выездных бригад непосредственно в зону АТО", - говорится в сообщении Укроборонпрома.
 
 
 
Кроме того, в течение 2015 года произошла переориентация на производство и увеличилась доля модернизированной продукции для украинского войска.
 
"В этом году ВСУ получают все больше именно нового вооружения и военной техники, произведенных на заводах "Укроборонпрома", - подытожили на предприятии.
 
Напомним, ранее Укроборонпром показал испытание новой украинской ракеты.
 
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Источник: korrespondent.net

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