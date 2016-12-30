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30. 12. 2016

Сутки в АТО: активизировались снайперы

 
За сутки 29 декабря на всех трех направлениях в зоне АТО активизировались снайперы. Они вели огонь возлн Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
 
На мариупольском направлении из минометов обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатьевку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.
 
На донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции АТО в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Веерхнеторецкого, Авдеевки и территории Крутой Балки.
 
На луганском направлении из минометов велся огонь по Малиновому. Из гранатометов была обстреляна Балка Крутенька, Новозвановка, Станица Луганская.
 
В ДНР же заявили о 473 обстрелах за сутки. 
 
Напомним, ранее сообщалось, что в результате боя в районе Крутой Балки Донецкой области погиб украинский военнослужащий. 
 
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Источник: korrespondent.net

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