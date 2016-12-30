Сутки в АТО: активизировались снайперы

За сутки 29 декабря на всех трех направлениях в зоне АТО активизировались снайперы. Они вели огонь возлн Гнутово, Водяного, Талаковки, Новозвановки и Авдеевки. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из минометов обстреляли Красногоровку и Талаковку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатьевку, Талаковку, Павлополь, Гнутово и Водяное.

На донецком направлении из гранатометов и минометов были обстреляны позиции АТО в районе Луганского, Троицкого, Зайцево, Веерхнеторецкого, Авдеевки и территории Крутой Балки.

На луганском направлении из минометов велся огонь по Малиновому. Из гранатометов была обстреляна Балка Крутенька, Новозвановка, Станица Луганская.

В ДНР же заявили о 473 обстрелах за сутки.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате боя в районе Крутой Балки Донецкой области погиб украинский военнослужащий.

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Источник: korrespondent.net