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30. 12. 2016

В Сети показали "шпионские" дипкомплексы РФ в США

 
Видео, на котором запечатлены два дипломатических жилых комплекса России на территории США, опубликовал Голос Америки. Власти считают, что здесь велся сбор разведывательной информации.
 
Эти дипломатические жилые комплексы расположены в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

США запровадили ряд санкцій проти Росії у четвер і закрили 2 російських маєтки розташований у ш. Мериленд/Нью-Йорк через ймовірне шпигунство pic.twitter.com/2JYV1aNIvG

— Голоc Амepики (@chastime) 30 декабря 2016 г.
 
Напомним, США дали 35 российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. Указанные меры Вашингтон применил в ответ на притеснение американских дипломатов в России и вмешательство Москвы в выборы президента США.
В МИД России заявили, что действия США носят разрушительный характер.
 
Дипломаты из РФ не могут покинуть США из-за нехватки билетов − СМИ

Источник: korrespondent.net

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