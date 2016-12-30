В Сети показали "шпионские" дипкомплексы РФ в США

Видео, на котором запечатлены два дипломатических жилых комплекса России на территории США, опубликовал Голос Америки. Власти считают, что здесь велся сбор разведывательной информации.

Эти дипломатические жилые комплексы расположены в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

США запровадили ряд санкцій проти Росії у четвер і закрили 2 російських маєтки розташований у ш. Мериленд/Нью-Йорк через ймовірне шпигунство pic.twitter.com/2JYV1aNIvG — Голоc Амepики (@chastime) 30 декабря 2016 г.

Напомним, США дали 35 российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны. Указанные меры Вашингтон применил в ответ на притеснение американских дипломатов в России и вмешательство Москвы в выборы президента США.

В МИД России заявили, что действия США носят разрушительный характер.

Дипломаты из РФ не могут покинуть США из-за нехватки билетов − СМИ

Источник: korrespondent.net