Уходящий год будет на секунду дольше обычного

Международная служба вращения Земли объявила о добавлении одной секунды к 2016 году. Это произойдет в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает Quartz.

После временной отметки 23 часа 59 минут 59 секунд по всемирному координированному времени (UTC) добавится еще одна секунда. Правда, для украинцев это будет уже 2 часа ночи 1 января 2017 года.

Практика прибавления еще одной секунды существует с 1972 года. Обычно время добавляют в июне и декабре високосных годов. Без такой корректировки лишь за последние 40 лет расхождение могло бы составить свыше 25 секунд. Вся техника, у которой есть внешняя синхронизация, должна добавить секунду координации автоматически.

Напомним, последний раз секунду добавляли в июле 2015 года.

Появление дополнительной високосной секунды обрушило несколько популярных сайтов

Источник: korrespondent.net