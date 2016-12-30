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30. 12. 2016

Уходящий год будет на секунду дольше обычного

 
Международная служба вращения Земли объявила о добавлении одной секунды к 2016 году. Это произойдет в ночь с 31 декабря на 1 января, сообщает Quartz.
 
После временной отметки 23 часа 59 минут 59 секунд по всемирному координированному времени (UTC) добавится еще одна секунда. Правда, для украинцев это будет уже 2 часа ночи 1 января 2017 года.
Практика прибавления еще одной секунды существует с 1972 года. Обычно время добавляют в июне и декабре високосных годов. Без такой корректировки лишь за последние 40 лет расхождение могло бы составить свыше 25 секунд. Вся техника, у которой есть внешняя синхронизация, должна добавить секунду координации автоматически. 
 
Напомним, последний раз секунду добавляли в июле 2015 года.
 
Появление дополнительной високосной секунды обрушило несколько популярных сайтов

Источник: korrespondent.net

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