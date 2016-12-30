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30. 12. 2016

В Израиле госпитализировали посла РФ

Посол России в Израиле Александр Шеин был госпитализирован в Тель-Авиве во время обеда в ресторане. Как сообщает местное издание Ynet News, инцидент произошел накануне, 29 декабря.

Шеин на "скорой помощи" был доставлен в отделение интенсивной терапии в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.

Позже заместитель посла Алексей Дробинин сообщил, что Шеину стало лучше.

Отметим, Шеин является чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Израиле с июля 2015 года. До этого он представлял интересы России в Тунисе, Иордании и Ираке.

Напомним, 19 декабря на выставке в Анкаре застрелили посла России в Турции Андрея Карлова.

Источник: korrespondent.net

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