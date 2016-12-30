В Израиле госпитализировали посла РФ

Посол России в Израиле Александр Шеин был госпитализирован в Тель-Авиве во время обеда в ресторане. Как сообщает местное издание Ynet News, инцидент произошел накануне, 29 декабря.
Шеин на "скорой помощи" был доставлен в отделение интенсивной терапии в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве.
Позже заместитель посла Алексей Дробинин сообщил, что Шеину стало лучше.
Отметим, Шеин является чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Израиле с июля 2015 года. До этого он представлял интересы России в Тунисе, Иордании и Ираке.
Напомним, 19 декабря на выставке в Анкаре застрелили посла России в Турции Андрея Карлова.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
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