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30. 12. 2016

Молдова официально пригласила президента Приднестровья

 
Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский получил официальное предложение президента Молдовы Игоря Додона о встрече. Об этом сообщает Укринформ.
 
Предложение поступило от Игоря Додона по дипломатическим каналам.
 
Ранее президент Молдовы Игорь Додон заявил, что готов встретиться с Вадимом Красносельским для обсуждения вопроса Приднестровского урегулирования.
 
Додон заявил также, что одним из приоритетных направлений на посту президента станет поиск путей окончательного урегулирования конфликта.
 
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Источник: korrespondent.net

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