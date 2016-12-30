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30. 12. 2016

В Бразилии нашли авто пропавшего посла Греции с телом

Полиция Рио-де-Жанейро обнаружили обгоревший автомобиль, который брал напрокат пропавший посол Греции Кириакос Амиридис. Внутри был найден обгоревший труп – полицейские ждут результатов экспертизы.

59-летний греческий посол исчез три дня назад во время поездки из столицы страны города Бразилиа в Рио-де-Жанейро. Он собирался принять участие в праздновании Нового года на пляже Копакабана.

В последний раз его видели в 26 декабря в пригороде Рио, где и нашли авто. С тех пор Амиридиса никто не видел.

Следователи заявили, что похищение дипломата маловероятно, так как до сих пор никто за него не требовал выкуп.

Напомним, 19 декабря в Анкаре застрелили посла РФ в Турции Андрея Карлова. Убийцу дипломата ликвидировали в ходе спецоперации.

Источник: korrespondent.net

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