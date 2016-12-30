Пребывание в Украине упростят ради Евровидения

Правительство убрало ограничения сроков временного пребывания в Украине иностранцев. Это коснется только лиц, которые принимают участие в подготовке международного конкурса Евровидение-2017 году в Киеве, сказано в документе.

В период с 1 января по 15 июня 2017 года к иностранцам и лицам без гражданства, которые въезжают в Украину с целью обеспечения организационных и технических мероприятий по подготовке и проведению конкурса на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании, не применяются ограничения по срокам временного пребывания.

Данные ограничения составляют не более 90 дней в течение 180 дней при въезде иностранцев, являющихся гражданами государств с безвизовым порядком въезда, если другой срок не определен международными договорами Украины.

Национальной телекомпании поручено в течение 10 дней подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных лиц.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Напомним, ранее было заявлено, что на Евровидении "черные списки" для россиян не отменят.

Киеву пообещали оставить за ним Евровидение

Источник: korrespondent.net