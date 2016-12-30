В Таиланде затонула лодка с туристами

В районе таиландского курорта Паттайя затонула прогулочная лодка, на борту которой были 23 туриста из Индии. Инцидент произошел накануне у восточного побережья Сиамского залива, сообщает Bangkok Post.

Судно внезапно дало течь, когда туристы возвращались с небольшого острова рядом с Паттайей. Пассажиров, в числе которых было несколько детей, охватила паника. Два прогулочных катера, оказавшиеся рядом, подобрали туристов.

Многие из индийцев получили синяки, на берегу пострадавшим оказали медицинскую помощь, и они вернулись в свои отели.

Причина затопления лодки пока неизвестна, ведется расследование происшествия.

Таиланд отменил плату за туристические визы

Напомним, в результате наводнений в южных провинциях Таиланда погибли 11 человек.

Источник: korrespondent.net