Назначен новый глава полиции Киевской области

У полиции Киевской области появился новый начальник. Им стал полковник Дмитрий Ценов, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Приказ о назначении Ценова объявил 29 декабря на расширенном межведомственном совещании временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян.

Он поздравил нового руководителя и отметил, что полиция Киевской области уже прошла часть реформ, а еще львиная доля ждет в следующем 2017 году.

Согласно информации МВД, полковник Ценов с июня 2016 года был в.и.о. начальника полиции Киевской области. Ранее он занимал различные должности региональной полиции.

Как сообщал Корреспондент.net, 16 декабря 2016 года был объявлен конкурс на должность главы Нацполиции. Претенденты на должность должны направить документы до 8 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что 14 ноября Хатия Деканоидзе подала в отставку с поста главы Национальной полиции.

Источник: korrespondent.net