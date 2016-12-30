Шульц не будет бороться за кресло канцлера Германии

Председателем Европарламента, немецкий социал-демократический политик Мартин Шульц отказался от борьбы за пост федерального канцлера от. Как сообщает Der Spiegel, Шульц дал понять своим однопартийцам, что они могут не рассчитывать на его кандидатуру.

Многие члены партии надеялись, что Шульц публично объявит о намерении добиваться поста федерального канцлера и тем самым заставит главу партии Зигмара Габриэля провести первичные выборы внутри партии для определения кандидата от политсилы на пост главы правительства ФРГ. По мнению наблюдателей, на праймериз у Шульца были все шансы опередить Габриэля.

Шульц решил не соперничать с Габриэлем, с которым его связывает давняя дружба. Их отношения и так уже пострадали в последние месяцы из-за постоянных дебатов в СДПГ по поводу кандидатуры на пост канцлера, пишет издание.

Официально СДПГ объявит имя своего кандидата на пост канцлера в конце января. Выборы в германский бундестаг состоятся осенью 2017 года.

Ранее Шульц заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы законодательного органа ЕС.

Источник: korrespondent.net