В Хмельницком патрульные застрелили мужчину

Сегодня утром в Хмельницком на перекрестке улиц Тернопольской и Каменецкой произошла стрельба. Патрульные полицейские открыли огонь по мужчине, который бросался на прохожих, передает сайт Всім.ua.

По предварительной информации, в мужчину стреляли двое правоохранителей. Информацию о том, что оружие применили патрульные, подтвердил представитель управления Роман Мартынюк.

Нападавшим оказался 46-летний житель Хмельницкого, который стоял на учете в психдиспансере. Сначала он напал на женщину, которая работает в областном психоневрологическом диспансере, что на Каменецкой. Он проколол ей лицо. Затем ранил еще двух женщин.

"Патруль остановили прохожие, ребята ехали на пересменку, люди жестами показывали на человека, который нападал на прохожих. Но когда мужчина увидел патрульных, начал сокращать дистанцию и достал острый металлический предмет. И уже тогда начались события, которые имеют такие последствия", – рассказал Мартынюк.

По словам самих патрульных, мужчина никак не мог успокоиться. На предупреждения не реагировал. Начал подходить все ближе.

Сначала полицейские применили слезоточивый газ. Когда это не помогло, сделали несколько выстрелов в воздух. Когда увидели, что мужчина достал из кармана острый предмет и стал приближаться, то выстрелили в ногу.

По словам полицейских, которые сейчас работают на месте происшествия, в руках у нападавшего было шило или заточка. Пока известно, что мужчина умер. В больницу его так и не привезли.

Как сообщал Корреспондент.net, 19 декабря в Киевской области пиротехник-любитель ранил полицейского, а затем застрелился.

Источник: korrespondent.net