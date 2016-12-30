ОБСЕ снова заметила машину с "грузом 200" на границе с РФ

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заметили на Донбассе на неподконтрольном Украине контрольно-пропускном пункте с Россией машину с надписью "груз 200" и несколько "скорых". Об этом говорится в еженедельном отчете миссии

"Днем 21 декабря на пункте "Донецк" был замечен микроавтобус с украинскими номерами, который пересекал границу с РФ в Украину. Водитель был в камуфляже. На микроавтобусе был знак "Груз 200" а также надписи "Анубис". Наблюдатели ОБСЕ не смогли установить, были ли гробы внутри", – говорится в отчете миссии.

На сайте фирмы "Анубис" сообщается, что у нее есть офисы в Одессе, Одесской области и Киеве. Также компания предоставляет услуги репатриации умерших, в том числе – "груза 200".

А утром 22 декабря ОБСЕ увидела в пункте Донецк микроавтобус с украинскими номерами и надписью "Похороны", который пересек границу из Украины в РФ.

Также 21 и 22 декабря ОБСЕ фиксировала несколько "скорых", которые приезжали на КП "Донецк". На одной из них была надпись "реанимация".

22 декабря наблюдатели зафиксировали, как "скорая" с номерами "ЛНР" проехала на территорию России, а через час вернулась в Украину.

Кроме того, согласно данным миссии, с 20 по 27 декабря увеличилось количество людей в камуфляже, пересекающих границу из РФ на неподконтрольные украинские территории. Также выросло количество микроавтобусов из России на территории ДНР и ЛНР.

Напомним, с 20 по 27 декабря происходило обострение на Светлодарской дуге.

Как сообщал Корреспондент.net, 4 ноября 2016 года специальная мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что за время проведения АТО на Донбассе зафиксировала более двух десятков автомобилей, которые вывозили "груз 200" из Украины в Россию.

Напомним, только по официальным данным Минобороны РФ за три года похоронило тысячу военных.

Источник: korrespondent.net