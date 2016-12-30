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30. 12. 2016

Глава МИД Австрии предложил поощрять Россию

 
Глава австрийского МИДа Себастьян Курц предложил пересмотреть антироссийские санкции, сообщает Der Spiegel.
 
"Нам нужно снова построить доверие в Европе или уйти в вопросе санкций от системы наказания к системе стимулирования", - заявил дипломат.
 
Он отметил, что постепенное снятие санкций должно быть связано с нормализацией ситуации в Украине.
 
Напомним, ранее Австрия уже предлагала свое видение снятие санкций с РФ.
 
Австрия проявила интерес к диалогу с Москвой

Источник: korrespondent.net

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