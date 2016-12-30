Глава МИД Австрии предложил поощрять Россию

Глава австрийского МИДа Себастьян Курц предложил пересмотреть антироссийские санкции, сообщает Der Spiegel.

"Нам нужно снова построить доверие в Европе или уйти в вопросе санкций от системы наказания к системе стимулирования", - заявил дипломат.

Он отметил, что постепенное снятие санкций должно быть связано с нормализацией ситуации в Украине.

Напомним, ранее Австрия уже предлагала свое видение снятие санкций с РФ.

Австрия проявила интерес к диалогу с Москвой

Источник: korrespondent.net