Пинчук предложил Украине забыть о ЕС и НАТО

Украина должна пойти на ряд болезненных компромиссов для достижения мира с Россией. Необходимо забыть на время о Крыме, заморозить ситуацию на Донбассе, а также отказаться от интеграции в ЕС и НАТО в обозримой перспективе.

Об этом пишет украинский миллиардер Виктор Пинчук в своей статье для Wall Street Journal под названием "Украина должна пойти на болезненные компромиссы для мира с Россией".

"При том, что мы сохраняем свою позицию относительно того, что Крым – это часть Украины, и он должен быть возвращен, Крым не должен стать помехой на пути решения, которое положит конец войне на востоке", – пишет Пинчук.

По его мнению, Украине потребуется 15-20 лет, чтобы сгенерировать достаточный экономический рост и стабилизировать инфраструктуру, социальную защиту и финансовую систему. И тогда все жители Крыма захотят жить в такой Украине – как восточные немцы хотели стать частью Западной Германии.

Пинчук также отметил, что конфликт на Донбассе начался из-за влияния России, и не является "подлинным движением за автономию или гражданской войной".

"Там не будут созданы условия для справедливых выборов, пока Украина не получит полный контроль над своей территорией. Но нам, возможно, придется отказаться от этой правды, и согласиться на местные выборы", – пишет миллиардер, признавая, что такой компромисс может означать то, что Украина "подведет своих жителей на востоке, которые пострадали в огромной степени".

"Но если это то, что нужно сделать, чтобы продемонстрировать приверженность Украины к мирному воссоединению, то нам, возможно, придется пойти на этот компромисс, чтобы спасти тысячи жизней", – подчеркивает олигарх.

Пинчук также предложил на время снять для Украины цель членства в Евросоюзе.

"Мы можем построить европейскую страну, быть привилегированным партнером (для ЕС – ред.) и только потом обсуждать вступление", – считает он.

Также Пинчук предложил Украине отказаться от членства в НАТО.

"Давайте признаем, что Украина не будет вступать в НАТО в кратко- или среднесрочной перспективе. Предложение нам не сделали, а если бы оно было, то это могло бы привести к международному кризису беспрецедентного масштаба. На данный момент мы должны проводить альтернативную систему безопасности и признать нейтралитет нашей краткосрочной перспективой на будущее", – пишет Пинчук.

Вместе с тем бизнесмен отмечает, что Украине будут нужны гарантии безопасности от стран Запада. По его словам, ранее такой гарантией был Будапештский меморандум от 1994 года, но когда Россия аннексировала Крым, Украина узнала, что "заверения не являются гарантией".

Пинчук считает, что "Украина должна дать четко понять, что мы готовы согласиться на постепенное снятие санкций с России по мере приближения к решению, обеспечивающему свободную, единую, мирную и безопасную Украину".

Как сообщал Корреспондент.net, Виктор Пинчук выделил Дональду Трампу 150 тысяч долларов на выборы.

Также сообщалось, что Пинчук является самым крупным вкладчиком в фонд семьи Клинтон среди украинцев.

Источник: korrespondent.net