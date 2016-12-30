Выжигая земли. Прощальные санкции Обамы

Президент США Барак Обама, который вскоре покинет свой пост, в четверг ввел новые санкции против России.

Обама выдворил из Вашингтона и Сан-Франциско 35 российских дипломатов за попытки повлиять на ход предвыборной гонки. Под ограничения также попали ФСБ России, командование ГРУ, а также три хакерские организации.

Для этого американскому президенту пришлось менять собственный указ 2015 года о противодействии кибератакам. Теперь там есть новый пункт о вмешательстве в выборный процесс.

Дональд Трамп, который сменит Обаму на посту президента США, пообещал обсудить обвинения нынешней администрации в адрес Кремля с представителями американской разведки. В его команде считают, что Обама хочет "загнать их в угол".

Примечательно также, что США на Совбезе ООН на прошлой неделе впервые за 40 лет не воспользовались правом вето для защиты своего традиционного союзника - Израиля.

Организация приняла резолюцию, осуждающую постройки на границе с Палестиной. Израиль обвинил американцев в предательстве. Вероятно, Обама таким образом сделал Трампу еще одни прощальный подарок.

В Москве считают, что Обама намеревается оставить после себя "выжженную землю на месте российско-американских отношений".

Корреспондент.net разбирался в новых американских санкциях против России.

Кто попал под санкции и почему

Организатором атаки на выборы США обозначили Главное разведывательное управление Минобороны России, которому помогали ФСБ и три негосударственные российские организации.

Счета этих организаций, а также собственность, в США заморозят, контакты с ними для американских компаний будут запрещены.

ГРУ и ФСБ официально не ведут дела на американской территории, поэтому больше пострадают - "Профессиональное объединение конструкторов систем информатики", "Специальный технологический центр и ЦОР Security.

Под персональные санкции попали начальник ГРУ Игорь Коробов и три его заместителя, хакеры Евгений Богачев и Алексей Белан, которых США разыскивают за взлом и хищение денег.

США высылают 35 российских дипломатов. В Госдепе причиной назвали "деятельность, которая несовместима с их статусом". Но сам Обама назвал их разведчиками.

Имена дипработников не оглашаются. Чтобы покинуть США у них есть 72 часа. Но, как пишет Интерфакс, из-за новогодних праздников они не могут достать билеты в Россию.

Кроме вышеупомянутых причин Госдеп называет новые санкции ответом на притеснения российской стороны: закрылись 28 учреждений для культурного обмена и образовательных программ, а также создаются помехи в строительстве нового здания генконсульства США в Санкт-Петербурге и улучшении защиты уже имеющихся помещений.

Также американские власти закрыли посольские дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. Обама заявил, что эти поместья использовали для сбора разведданных.

Found the Russian spy compound on Google Earth. It's marked "Russian Embassy's Country Retreat." pic.twitter.com/gAWiINNL6p — Josh Rogin (@joshrogin) 29 декабря 2016 г.

Ответ Москвы

Россия отрицает причастность ко взлому систем Демократической партии США и публикации переписки демократов во время предвыборной кампании в США.

Отметим, что на ежегодной большой конференции президент России Владимир Путин предложил забыть о хакерском скандале, подчеркнув, что США "за всеми подглядывают и всех подслушивают".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции "необоснованными и незаконными с точки зрения международного права".

В Кремле считают, что целью введения санкций было окончательно испортить "и без того лежащие на дне российско-американские отношения", а также нанести удар по будущей администрации Трампа. Песков добавил, что Россия предпримет ответные шаги "в русле того направления, которое определит президент РФ": "Безусловно, адекватная и основанная на принципе взаимности реакция нанесет существенный дискомфорт американской стороне в этих же областях". Российский премьер Дмитрий Медведев назвал санкции "антироссийской агонией". "Печально, что администрация Обамы, которая начинала свою жизнь с восстановления сотрудничества, заканчивает ее антироссийской агонией. RIP", - написал он в Twitter.

По данным CNN, первой реакцией стало закрытие англо-американской школы в Москве, где учились дети дипломатов из разных стран. Но в МИД России отрицают данную информацию.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил Путину выслать из РФ 31 сотрудника посольств США и четырех сотрудников генконсульства в Санкт-Петербурге.

Что делать Трампу

Трамп пообещал обсудить обвинения нынешней администрации в адрес Кремля с представителями американской разведки.

"В интересах нашей страны и ее великого народа я встречусь с лидерами разведывательного сообщества на следующей неделе, чтобы получить свежую информацию об этой ситуации", - говорится в заявлении Трампа.

Он добавил, что США нужно двигаться дальше и "заняться более важными делами".

Трамп неоднократно подвергал сомнению причастность властей России к взлому серверов национального комитета демократической партии или других политических организаций, заявляя, что американским спецслужбам доверять нельзя, и предположив, что хакерские атаки могли быть делом рук какого-нибудь "180-килограммового парня, лежащего на диване или в кровати".

Теперь Трампу, когда он в следующем месяце вступит в должность, придется решать, отменять ли санкции в отношении российских спецслужб - учитывая то, что к числу тех, кто выступает за публичное расследование действий России, относятся и республиканцы-члены Конгресса.

Если Трамп на это пойдет, то ему надо будет фактически признать несостоятельными выводы, сделанные его спецслужбами.

Реакция СМИ

New York Times - Со стороны Обамы было бы гораздо безответственнее покинуть свой пост в следующем месяце и позволить Путину подумать, что он может безнаказанно пытаться подорвать американскую демократию.

"Это было бы особенно опасным наследием, учитывая тревожную близость избранного президента Дональда Трампа к Путину и его упорное нежелание согласиться с выводом американских разведывательных агентств о том, что кибератаки России помогали ему и били по Хиллари Клинтон".



Washington Post - Радикальные действия, совершенные Обамой всего за несколько недель до ухода из Белого дома, стали кульминацией длящихся уже несколько месяцев внутри США споров о том, как реагировать на провокации, совершенные российской стороной.



"Решение о введении новых санкций - это акт исполнительной власти, поэтому оно может быть отменено уже следующей администрацией. Но эти действия Обамы, совершенные им перед самым уходом из Белого дома, безусловно, окажут серьезное давление на Трампа, который ранее уже успел в значительной мере отмахнуться от обвинений в адрес России".



Politico - Санкции станут большим испытанием для республиканцев в конгрессе, которые разрываются между сформированными за последние десятилетиями принципами своей партии и теплыми отношениями своего нового знаменосца с Путиным.



Цель их действий состоит в том, чтобы поставить республиканцев в трудное положение, в котором они могут либо смягчить свою давнюю враждебность по отношению к России, тем самым дав возможность обвинить себя в лицемерии, либо бросить вызов Трампу, который днем ранее, по сути, отказался от обвинений России, заявив, что "мы должны заняться своими жизнями".



USA Today - Обама поставил Трампа на место за его постоянные отказы критиковать российского лидера и принять доказательства того, что Россия вмешивалась в ход президентской кампании.



Трамп получит возможность отменить новые санкции после приведения к присяге 20 января. Однако высокопоставленный представитель администрации Обамы уже сейчас заявил, что подобные действия могут быть совершены им только в том случае, если он сам хочет возвращения большого количества российских агентов обратно на территорию США.



Любые попытки Трампа отменить санкции могут также вбить клин между ним и лидерами республиканцев на Капитолийском холме. Влиятельные сенаторы-республиканцы Джон Маккейн и Линдси Грэм сказали, что они сделают все возможное для проведения в новом конгрессе более жестких санкций в отношении России.

Источник: korrespondent.net