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30. 12. 2016

В Крыму началис массовые отключения электричества

В Крыму из-за ветра до 15 м/с и снега начались отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ, сообщает российское Минэнерго.

Так, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей – около 27,8 тыс. человек в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов.

Мощность отключенных потребителей – 15,48 МВт.

Энергетики пытаются организовать временное электроснабжение социально значимых объектов.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее крымчан предупредили о плановых отключениях света в январе 2017 года.

Напомним, в ноябре происходили плановые отключения электричества в Симферополе.

Источник: korrespondent.net

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