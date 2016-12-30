В РФ опровергли закрытие американских дипшкол

В Министерстве иностранных дел России опровергли закрытие дипломатических школ для сотрудников посольств США, Канады и Великобритании. Об этом сообщила пресс-секретарь российского ведомства Мария Захарова на своей странице в Facebook в пятницу, 30 декабря.
"Американские официальные лица "анонимно пробрифинговали " свои СМИ о том, что в качестве ответной меры Россия закрыла американскую школу в Москве. Это ложь. Видимо, Белый дом совсем обезумел и начал придумывать санкции против своих же собственных детей", – заявила она.
Захарова также добавила, что попросит у Деда мороза в этом году "кого-нибудь унести". "Обычно, у Деда мороза просят что-нибудь принести. В этом году я попрошу его кого-нибудь унести", – написала российский чиновник.
Выжигая земли Трампа. Прощальные санкции Обамы
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Источник: korrespondent.net
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