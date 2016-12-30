Выжившие после "Боярышника": Гадость пьем из экономии

В России из-за экономического кризиса у многих людей нет денег и работы. Из-за этого многие начинают экономить, употребляя спиртосодержащие жидкостей, которые стоят дешевле. Об этом рассказали жители Иркутска, сумевшие выжить после употребления концентрата "Боярышник", передает РИА Новости.
"После работы выпили с мужиками пива, потом водки, потом деньги закончились, и кто-то сгонял за "Боярышником". Привкус у него неприятный, но если разбавить послабее, в принципе, пьется нормально", – объясняет 43-летний Андрей С., который живет в микрорайоне Ново-Ленино.
Его ночью на скорой помощи увезли в больницу. Дома остались жена, трое детей, двое из которых несовершеннолетние. "Тяжко, конечно, было. Думаю, завязывать надо", – делится Андрей.
Еще одному местному жителю, Александру К., повезло – отравление оказалось легким. Он пожаловался на сложную жизнь в Иркутске.
"Я на фирме подрабатываю разнорабочим на складах. Зарплата неофициальная, когда 15 тысяч, когда 16. Сильно не разживешься. Но работы нету. Мужики куда сейчас идут? Только в охранники... Вообще, работы мало. И платят мало", – посетовал Александр.
Он также отметил, что "гадость пьем из экономии, хоть поутру, да на свои". По его словам, "здесь все приличные люди пьют паленку. Кто победнее пьют "Бояр" ("Боярышник" – ред.) или еще что в этом духе".
На вопрос, будут ли люди после отравлений и дальше пить суррогаты, Александр, не задумываясь, отвечает: "Конечно, будут. Государству надо продавать недорогой спирт, как было в СССР. А так, кипиш затихнет, и опять торгаши оживятся. Дело-то выгодное".
Как сообщал Корреспондент.net, в декабре в Иркутске произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Отравление вызвал метиловый спирт, который содержался в концентрате "Боярышник". От отравлений умерли 76 человек, пострадали еще 123.
Суд арестовал четырех подозреваемых по делу о массовом отравлении жидкостью "Боярышник".
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Источник: korrespondent.net
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