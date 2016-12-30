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30. 12. 2016

Медведчук: Изменить страну к лучшему могут только сами украинцы

Изменить жизнь в стране к лучшему способны только сами украинцы, уверен лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа.

"Обещанный безвиз снова перенесли на неопределенный срок. Стало совершенно очевидно: идеи, возведенные политиками в ранг национальных (вступление в ЕС и НАТО), не имеют ни малейшего шанса быть реализованными", – убежден политик.

Медведчук считает, что результатами проводимых властью реформ стали разгул радикализма и экстремизма, поражения на внешнеполитическом фронте, стагнация в экономике, сворачивание демократических свобод и обнищание народа.

"Евроинтеграторы привыкли работать исключительно языком, они не в состоянии изменить страну к лучшему, поднять экономику, преодолеть бедность. Это способны сделать только мы с вами — неравнодушные, активные граждане. Контролируя власть на всех уровнях, требуя выполнения данных обещаний, мы сможем сформировать основы новой политики – политики ответственности власти перед своим народом", – подчеркнул Медведчук.

Ранее он заявлял, что нынешняя власть боится народовластия так же, как и диктаторский режим Виктора Януковича.

Источник: korrespondent.net

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