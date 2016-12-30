Медведчук: Изменить страну к лучшему могут только сами украинцы

Изменить жизнь в стране к лучшему способны только сами украинцы, уверен лидер общественного движения Украинский выбор – Право народа.
"Обещанный безвиз снова перенесли на неопределенный срок. Стало совершенно очевидно: идеи, возведенные политиками в ранг национальных (вступление в ЕС и НАТО), не имеют ни малейшего шанса быть реализованными", – убежден политик.
Медведчук считает, что результатами проводимых властью реформ стали разгул радикализма и экстремизма, поражения на внешнеполитическом фронте, стагнация в экономике, сворачивание демократических свобод и обнищание народа.
"Евроинтеграторы привыкли работать исключительно языком, они не в состоянии изменить страну к лучшему, поднять экономику, преодолеть бедность. Это способны сделать только мы с вами — неравнодушные, активные граждане. Контролируя власть на всех уровнях, требуя выполнения данных обещаний, мы сможем сформировать основы новой политики – политики ответственности власти перед своим народом", – подчеркнул Медведчук.
Ранее он заявлял, что нынешняя власть боится народовластия так же, как и диктаторский режим Виктора Януковича.
Источник: korrespondent.net
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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