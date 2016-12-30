Президент Филиппин заявил, что не сбрасывал людей с вертолета

Президент Филиппин Родриго Дутерте опроверг ранее появлявшиеся сообщения, что сбрасывал людей с вертолета. "У нас не было вертолета. Мы не пользуемся им", – сказал он в интервью CNN.

Одновременно Дутерте пообещал продолжить свою борьбу против наркотиков, пока "последний наркобарон не будет убит".

Также глава Филиппины планирует расторгнуть соглашение, предусматривающее военное присутствие США в стране.

Ранее СМИ сообщали, что Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников из вертолета, отметив, что раньше он уже так делал.

Источник: korrespondent.net