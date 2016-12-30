Лента RSS
Подписаться на ленту
30 декабря 2016, пятница, 17:20
+1°C
Завтра +1°C
+1°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,96
  • € 2,05
30. 12. 2016

Президент Филиппин заявил, что не сбрасывал людей с вертолета

Президент Филиппин Родриго Дутерте опроверг ранее появлявшиеся сообщения, что сбрасывал людей с вертолета. "У нас не было вертолета. Мы не пользуемся им", – сказал он в интервью CNN.

Одновременно Дутерте пообещал продолжить свою борьбу против наркотиков, пока "последний наркобарон не будет убит".

Также глава Филиппины планирует расторгнуть соглашение, предусматривающее военное присутствие США в стране.

Ранее СМИ сообщали, что Дутерте пригрозил сбрасывать коррумпированных чиновников из вертолета, отметив, что раньше он уже так делал.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Вопрос специалисту
Путеводитель «Телеграфа» по Норвегии
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

На просьбу ГАИ не выезжать на дороги в снег отреагировали только коммунальные службы.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

Вы где на Новый Год?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2016 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.