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30. 12. 2016

В Польше самолет экстренно сел из-за попавшей в двигатель птицы

 
В двигатель самолета Boeing 737-800 польской авиакомпании Enter Air попала птица. Лайнер вынужден был вернуться в аэропорт имени Фредерика Шопена. Об этом сообщает польский телеканал TVN24.
 
Самолет выполнял рейс из Варшавы в Ларнаку на Кипре. Инцидент произошел через несколько минут после взлета и не привел к серьезным повреждениям.
 
Генеральный директор авиакомпании Гжегож Поланецкий заявил, что прежде, чем продолжить полет, необходимо провести технический осмотр самолета.
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что самолет Airbus А320 авиакомпании Afriqiyah Airways, который выполнял в Ливии внутренний рейс из Сабхи в Триполи был захвачен. На борту самолета находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.
 
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Источник: korrespondent.net

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