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30. 12. 2016

Порошенко запретил ввоз антиукраинских книг

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об ограничении доступа на рынок страны иностранной печатной продукции антиукраинского содержания. Соответствующий документ №5114 он вернул в парламент со своей подписью в пятницу, 30 декабря.

Закон вступает в силу на следующий день после его публикации.

Документ запрещает ввоз в Украину печатной продукции антиукраинского содержания, которая пропагандирует силовые структуры России, посягающей на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины.

Запрет не касается издательской продукции, ввозимой в ручной клади или сопровождаемом багаже общим количеством не более 10 экземпляров.

Напомним, законопроект о разрешительной процедуре для ввоза в Украину книг, напечатанных в РФ, а также ввозимых с территории России и неподконтрольных Киеву территорий Украины Верховная Рада приняла 8 декабря.

Источник: korrespondent.net

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