Путин: Россия не будет высылать дипломатов США

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия пока не будет реагировать на новые санкции США и не станет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. Об этом говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений", – заявил Путин.

По его мнению, такие действия "явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов" и наносят ущерб "всему комплексу международных отношений".

Путин заверил, что не будет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии".

"Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", – отметил Путин.

Российский президент также заверил, что Россия не будет создавать проблем для американских дипломатов.

"Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль", – говорится в заявлении Путина.

Президент России выразил сожаление в связи с тем, что "администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом", но все же поздравил с Новым годом и Обаму, и Трампа, и весь американский народ.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне США дали 35 российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.

Указанные меры Вашингтон применил в ответ на притеснение американских дипломатов в России и вмешательство Москвы в выборы президента США.

Сегодня МИД РФ предложил президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из страны в качестве ответной меры на действия Вашингтона.

Источник: korrespondent.net