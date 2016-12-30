Путин: Россия не будет высылать дипломатов США

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия пока не будет реагировать на новые санкции США и не станет высылать американских дипломатов в ответ на действия Вашингтона. Об этом говорится в заявлении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
"Новые недружественные шаги уходящей администрации США расцениваем как провокационные, направленные на дальнейший подрыв российско-американских отношений", – заявил Путин.
По его мнению, такие действия "явно противоречит коренным интересам как российского, так и американского народов" и наносят ущерб "всему комплексу международных отношений".
Путин заверил, что не будет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии".
"Дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Дональда Трампа", – отметил Путин.
Российский президент также заверил, что Россия не будет создавать проблем для американских дипломатов.
"Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на Новогоднюю и Рождественскую елку в Кремль", – говорится в заявлении Путина.
Президент России выразил сожаление в связи с тем, что "администрация президента Барака Обамы заканчивает свою работу подобным образом", но все же поздравил с Новым годом и Обаму, и Трампа, и весь американский народ.
Как сообщал Корреспондент.net, накануне США дали 35 российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.
Указанные меры Вашингтон применил в ответ на притеснение американских дипломатов в России и вмешательство Москвы в выборы президента США.
Сегодня МИД РФ предложил президенту Владимиру Путину выслать 35 американских дипломатов из страны в качестве ответной меры на действия Вашингтона.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-