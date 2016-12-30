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30. 12. 2016

АМКУ оштрафовал две крупнейшие фармкомпании

 
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф за нарушение законодательства в сфере защиты экономической конкуренции на две компании, сообщила пресс-служба АМКУ в пятницу.
 
Так, принято решение оштрафовать производителя Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд (Швейцария), на сумму в 108,8 тыс грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде неподачи информации АМКУ в установленный им срок.
 
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд является производителем онкологических препаратов, препаратов для лечения нефрогеной анемии, гепатитов, других вирусных заболеваний, а также медизделий для орфанных больных. Компания работает на рынке Украины с 1998 года.
 
Комитет также оштрафовал отечественного фармдистрибьютора Вента.Лтд на сумму 432 тыс. грн за предоставление информации в неполном объеме, что также является нарушением законодательства о защите экономической конкуренции.
 
Вента.Лтд занимается поставкой лекарственных препаратов и медицинской техники из Германии, Франции, Индии, Польши, России, Израиля, Словении, Финляндии, США, Японии Входит в десятку крупнейших фармдистрибьюторов Украины.
 
Напомним, ранее АМКУ оштрафовал крупнейшего дистрибьютора сигарет в Украине.
 
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Источник: korrespondent.net

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