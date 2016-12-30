Россию покинуло рекордное количество евреев

Россия лидирует среди стран бывшего СССР по количеству евреев, переехавших на постоянное место жительства в Израиль. Об этом говорится в отчете Еврейского агентства (Сохнут), передает NewsRu.co.il.

В 2016 году из России прибыли почти 7 тысяч репатриантов. В 2015 их было около 6,6 тысяч. В то же время число репатриантов из Украины уменьшилось – 5,5 тысяч (7 тысяч 221 человек в 2015 году). Число приезжих из Беларуси осталось почти неизменным – 620 (по сравнению с 600 репатриантами в 2015 году).

Также уменьшился поток репатриантов из других стран мира. Так, из Франции прибыли 5 тысяч человек (7,9 тысяч в 2015 году), из США – 2,9 тысяч (3,07 тысяч в 2015 году).

В целом, как говорится в отчете, в 2016 году в Израиль прибыли около 27 тысяч новых репатриантов.

Как сообщал Корреспондент.net, в Израиле предлагают выслать из страны неевреев. Такую идею предложил главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф.

Источник: korrespondent.net