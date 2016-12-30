Британия раскритиковала США за слова об Израиле

Великобритания подвергла критике слова американского госсекретаря Джона Керри о том, что израильское правительство является "самым правым в истории Израиля". Об этом сообщает Голос Америки.

Ранее Керри заявил, что строительство израильских поселений угрожает ближневосточному мирному процессу.

Представитель британского премьера Терезы Мэй заявила, что Лондон считает строительство поселений на оккупированных палестинских территориях нелегальным, но эти поселения - далеко не единственная проблема в этом конфликте.

"Мы не считаем, что путь к миру - это сосредоточенность на одной проблеме. И мы не считаем уместными нападки на состав демократически избранного правительства страны-союзника", - говорится в заявлении пресс-секретаря Мэй.

Издание предположило, что этот шаг нацелен на сближение британского премьер-министра и избранного президента США Дональда Трампа.

Ранее Совбез ООН принял резолюцию с требованием к Израилю остановить поселенческую деятельность на палестинских территориях, что вызвало у последнего резко негативную реакцию.

Также напомним, что Израиль также раскритиковал слова Керри о Палестине.

Источник: korrespondent.net