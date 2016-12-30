В новом поезде в Польшу поймали первых контрабандистов из Украины

В новом скоростном поезде Интерсити сообщением Киев – Перемышль зафиксирован первый случай провоза контрабанды, сообщается на сайте Таможенной службы Польши.

В среду, 28 декабря, во время таможенного контроля поезда в Медыке польские таможенники обнаружили у двух пассажирок сигареты без акцизных знаков Польши.

Две украинки спрятали 156 пачек сигарет в верхней одежде и коробке из-под фруктового сока. По данному факту открыли уголовное производство.

Женщинам могут аннулировать документы о малом пограничном движении, на основании которых они ехали в Польшу.

Как сообщал Корреспондент.net, новый скоростной поезд Интерсити сообщением Киев – Перемышль начал курсировать 23 декабря. Он преодолевает расстояние из Киева до Перемышля за 7 ч. 40 мин., а обратно – за 7 ч. 7 мин.

Ранее были объявлены цены на билеты на скоростной поезд в Польшу.

Источник: korrespondent.net