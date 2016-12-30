Россия нанесла удары в поддержку Турции в Сирии

Россия нанесла три авиудара по позициям "Исламского государства" в районе города Эль-Баб на севере Сирии, сообщили турецкие вооруженные силы.

Как пишет Голос Америки, это первые удары российской авиации в поддержку турецкой армии в этом регионе.

Отметим, в полночь в Сирии началось перемирие, достигнутое при посредничестве России и Турции. На "Исламское государство" перемирие не распространяется.

Также напомним, что ранее Турция призвала коалицию во главе США помочь ударами в Сирии.