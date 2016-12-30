Крючок для России: Украина подготовила новый иск

Украина подготовила иск в международный суд против России из-за нарушения договора о дружбе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Укринформ.
"В так называемом большом Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией написано, что Россия уважает территориальную целостность и нерушимость существующих границ. Сейчас мы берем эту статью и несем в международный суд. Мы на протяжении года готовили соответствующий иск, теперь эта подготовка закончилась", – сказал Пристайко.
Дипломат подчеркнул, что пока этот пункт, который Россия не выполняет, есть в договоре, "нам есть за что ее судить".
"А если бы мы позволили себе расторгнуть этот договор, россияне нам сказали бы: "Подождите, мы ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких обязательств". Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка", – отметил замминистра.
Как сообщал Корреспондент.net, Украина продолжает подготовку шестого иска к России в Европейский суд по правам человека, касающегося событий на Донбассе и в Крыму в 2015-2016 годах. Эта жалоба будет подана в начале 2017 года.
Напомним, ООН создала трибунал, который начнет рассмотрение дела по иску Украины к России касательно морских акваторий и континентального шельфа Крыма.
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Источник: korrespondent.net
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