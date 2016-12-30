В Николаева неизвестные бросили коктейль Молотова в гостиницу на проспекте Центральном, 107. Об инциденте правоохранителям утром в пятницу, 30 декабря, сообщил работник гостиницы, информирует пресс-служба областной полиции.

Мужчина заметил, что на первом этаже, где находятся офисные помещения, обгорели входные двери. Также он увидел, что на полу лежат две стеклянные бутылки с горючей смесью, одна из которых разбита.

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве в гостиницу бросили коктейль Молотова

Ожидаются результаты экспертиз, устанавливаются обстоятельства и свидетели происшествия.

Напомним, в ноябре в Одессе мужчина бросил коктейль Молотова в ТРЦ – пострадали три человека.

Источник: korrespondent.net