В Японии в три раза выросло число землетрясений

За 2016 год в Японии произошло 6 566 землетрясений с силой толчков выше 1 балла, что в 3,5 раза больше, чем в предыдущем году (1 842). Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.
Японские метеорологи предупреждают, что землетрясения могут обрушиться на любой район страны в любое время, поэтому каждому необходимо в повседневной жизни быть готовым к стихийному бедствию.
В 2016 году в стране произошло несколько сильных землетрясений. Так, в апреле с интервалом в два дня были зафиксированы сильные подземные толчки магнитудой 6,5 и 7,3.
Также сильное землетрясение магнитудой 7,4 произошло возле префектуры Фукусима. Оно спровоцировало волну цунами, максимальная высота которого достигла 1,5 метра.
Напомним, последнее по времени землетрясение магнитудой 6,3 произошло в префектуре Ибараки 28 декабря.
Источник: korrespondent.net
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