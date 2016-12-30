Областные центры Украины сияют новогодними огнями в преддверии 2017 года. Центры городов после открытия главных елок похожи на сказочные резиденции. Украсили елки и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, правда, поскромнее.
Самая высокая новогодняя елка традиционно в Харькове - 36,7 м. Самая низкая - 15 метров - в Полтаве, но выглядит она также превосходно.
Главная новогодняя елка Киева - 2017 по высоте заняла четвертое место - 26 метров. Но новогодний городок, расположенный на нескольких локациях по центру Киева, конечно же, едва ли не лучший в Украине.
На волшебный мирок похожа улица Дерибасовская в Одессе - это целая фотозона с гирляндами и елочными шарами. Кстати, одесситы, помимо главной зеленой красавицы, создали несколько необычных городских елок. Так, ка Котовского у торгового центра установили елкц из зеркал, а дайверы в костюмах Дедов Морозов украсили подводную елку в одесской акватории Черного моря. Ее нарядили возле затонувшего в 1942 году румынского судна Sulina.
Вашему вниманию фоторепортаж: Главные елки и украшения украинских городов к Новому году 2017:
Cмотрите фотогалерею: Сказка-2017. Города Украины украсили к Новому году
Cмотрите фотогалерею: Сказка-2017. Города Украины украсили к Новому году
Источник: korrespondent.net
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