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30. 12. 2016

Сказка-2017. Города Украины украсили к Новому году

Областные центры Украины сияют новогодними огнями в преддверии 2017 года. Центры городов после открытия главных елок похожи на сказочные резиденции. Украсили елки и на неподконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской областей, правда, поскромнее.

Самая высокая новогодняя елка традиционно в Харькове - 36,7 м. Самая низкая - 15 метров - в Полтаве, но выглядит она также превосходно.

Главная новогодняя елка Киева - 2017 по высоте заняла четвертое место - 26 метров. Но новогодний городок, расположенный на нескольких локациях по центру Киева, конечно же, едва ли не лучший в Украине.

На волшебный мирок похожа улица Дерибасовская в Одессе - это целая фотозона с гирляндами и елочными шарами. Кстати, одесситы, помимо главной зеленой красавицы, создали несколько необычных городских елок. Так, ка Котовского у торгового центра установили елкц из зеркал, а дайверы в костюмах Дедов Морозов украсили подводную елку в одесской акватории Черного моря. Ее нарядили возле затонувшего в 1942 году румынского судна Sulina.

Вашему вниманию фоторепортаж: Главные елки и украшения украинских городов к Новому году 2017:

Cмотрите фотогалерею: Сказка-2017. Города Украины украсили к Новому году

 
Стоит отметить, что в неподконтрольных Украине областных центрах Донецке и Луганске также открылись новогодние елки и ярмарки:
 

Cмотрите фотогалерею: Сказка-2017. Города Украины украсили к Новому году

Источник: korrespondent.net

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