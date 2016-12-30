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30. 12. 2016

Армия подвела итоги года в одном видео

На странице Минобороны в Facebook появилось видео, на котором подвели итоги года для украинского оборонного сектора. В подписи к ролику указывается, что его автором выступило Stratcom Ukraine.

В видео отмечается, что в 2016 году в украинской армии служили 250 тысяч военных, то есть на 100 тысяч больше, чем в 2014 и теперь это одна из крупнейших армий в Европе.
 
Также подчеркиваются, что расходы на оборону возросли вдвое по сравнению с 2014 годом. Теперь в ВСУ есть 5 батальонов, подготовленных по стандартам НАТО.
 
В видео также подсчитали, что в этом году прошло почти 900 учений, 20 – на уровне бригады. Украинские военные приняли участие в 10 международных учениях.
 
 
Была создана совместная литовско-польско-украинская бригада. 700 иностранных инструкторов тренировали украинских бойцов в течение года.
 
Также в Украине появились Силы специальных операций, части спецназначения и подразделения информационно-психологических специальных операций.
 
Авторы видео подсчитали, что с начала АТО года ВСУ получили 8400 новых и модернизированных образцов вооружения и техники.
 
Только в течение этого года разработано 11 инновационных образцов. Украинскую военную продукцию закупают более 60 стран.
Ранее в этом месяце Украина поднялась в рейтинге милитаризации.
 
Накануне также сообщалось, что Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году.

Источник: korrespondent.net

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