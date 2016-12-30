Армия подвела итоги года в одном видео

На странице Минобороны в Facebook появилось видео, на котором подвели итоги года для украинского оборонного сектора. В подписи к ролику указывается, что его автором выступило Stratcom Ukraine.

В видео отмечается, что в 2016 году в украинской армии служили 250 тысяч военных, то есть на 100 тысяч больше, чем в 2014 и теперь это одна из крупнейших армий в Европе.

Также подчеркиваются, что расходы на оборону возросли вдвое по сравнению с 2014 годом. Теперь в ВСУ есть 5 батальонов, подготовленных по стандартам НАТО. В видео также подсчитали, что в этом году прошло почти 900 учений, 20 – на уровне бригады. Украинские военные приняли участие в 10 международных учениях. Была создана совместная литовско-польско-украинская бригада. 700 иностранных инструкторов тренировали украинских бойцов в течение года. Также в Украине появились Силы специальных операций, части спецназначения и подразделения информационно-психологических специальных операций. Авторы видео подсчитали, что с начала АТО года ВСУ получили 8400 новых и модернизированных образцов вооружения и техники. Только в течение этого года разработано 11 инновационных образцов. Украинскую военную продукцию закупают более 60 стран. Ранее в этом месяце Украина поднялась в рейтинге милитаризации. Накануне также сообщалось, что Украина перейдет на контрактную армию к 2020 году.

Источник: korrespondent.net