Путин запретил поставки оружия в КНДР

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий поставки в Северную Корею стрелкового и легкого оружия. Документ опубликован на сайте правовой информации.

Отмечается, что документ принят "в связи с принятием резолюции Совета безопасности ООН 2270 от 2 марта 2016 года, предусматривающей применение ряда ограничений в отношении Корейской Народно-Демократический Республики в ответ на проведение ею ракетно-ядерных испытаний и в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года".

Указ также вводит запрет на поставки продукции, в частности, материалов, оборудования и технологий, используемых КНДР при осуществлении ядерной программы. Также ограничения распространяются на сделки по продаже и поставке авиационного топлива и топлива для реактивных двигателей на территорию Северной Кореи.

Гражданам России запрещается покупка золота, титановой руды, угля и железной руды из этой страны.

Ограничительные меры распространяются также на находящиеся на территории России денежные средства, финансовые активы и экономические ресурсы, имеющие отношение к ядерной программе КНДР или ее программе по баллистическим ракетам.

Как сообщал Корреспондент.net, 30 ноября Совбез ООН одобрил проект резолюции, предусматривающей введение новых санкций против КНДР. Ограничения вводятся в связи с пятым испытанием ядерного оружия в Северной Корее в сентябре текущего года.

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Источник: korrespondent.net