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30. 12. 2016

Российских дипломатов из США заберут спецсамолетом

Для высылаемых из США российских дипломатов отправят специальный самолет. Об этом сообщили Интерфаксу в администрации президента России в пятницу, 30 декабря.

США 29 декабря дали 35 российским дипломатам 72 часа на то, чтобы покинуть территорию страны.

"Для выезда дипломатов и членов их семей в США будет направлен самолет специального летного отряда "Россия" управления делами президента РФ", – отметил собеседник агентства.

В свою очередь пресс-секретарь МИД России Мария Захарова сообщила, что речь идет о 96 россиянах.

"Речь идет не только о дипломатах, но и о членах их семей", – отметила она, добавив, что среди них есть дети школьного и дошкольного возрастов.

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Ранее сообщалось, что российские дипломаты, которые по распоряжению правительства США должны покинуть страну, не могут купить билеты в РФ.

Источник: korrespondent.net

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