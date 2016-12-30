Ирак открыл два новых фронта в Мосуле

Иракские военные открыли два новых фронта в Мосуле и оттеснили боевиков "Исламского госудасртва" на несколько новых кварталов. Об этом говорится в заявлении коалиции во главе с США.

Сообщается, что это вторая фаза наступления на последний крупный оплот ИГ в Ираке. В ходе нее иракская армия добилась успеха в трех направлениях и открыла два новых фронта в городе.

Последние атаки оказывают давление на "способность группы к объединению войск, перемещению боевиков и снабжению", говорится в заявлении.

В этом же документе силы коалиции признаются, что в результате их наступления могли быть жертвы среди гражданского населения, особенно во время воздушного налета на больничную автостоянку.

Напомним, Ирак начал новое наступление на Мосул вчера, а сама военная операция по освобождению Мосула началась в октябре этого года.

Также отметим, что в начале этого месяца США отвели два месяца на взятие Мосула.

Источник: korrespondent.net