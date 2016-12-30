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30. 12. 2016

Чиновника Минобороны задержали за взятку в 350 тысяч

В Одессе правоохранители задержали заместителя начальника Южного территориального Квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины за получение крупной взятки. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Тыловые мыши кололись, пищали, но дальше продолжали жрать кактус "взяток", – написал Матиос на своей странице в Facebook.

По его словам, чиновник Минобороны требовал от подрядчика взятку в размере 350 тысяч гривен. Эта сумма составляла 3% от сметы ремонта военных казарм.

Как сообщал Корреспондент.net, cотрудника ГПУ уличили в попытке дать взятку в $5 тысяч. Задержанный пытался повлиять на результаты ревизии в Генпрокуратуре.

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Источник: korrespondent.net

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