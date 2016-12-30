Матиос заявил о пяти небоевых потерях за день

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил о пяти небоевых потерях за четверг и троих раненных. Об этом он написал в Facebook.
"За вчерашний день 3 боевых раненых, 5 - небоевых потерь (1-самоубийство, 4 при неосторожном обращении с гранатой РГД-5). Это война и ее последствия страшны", - написал прокурор.
При этом вначале он написал: "А на фронте сейчас потери - 8 военных", что ряд СМИ изначально интерпретировали как 8 погибших
После этого Матиос уточнил, что имел ввиду.
В то же время, как передает Радио Свобода, в Минобороны не смогли подтвертить информацию военного прокурора о потере восьми военных.
"Подтвердить на сию минуту не могу. Потому что за последние сутки таких потерь, боевых потерь у нас не учтено. По состоянию на 16 час нам известно про одного раненого бойца", - сказал Мотузяник.
Напомним, вчера сообщалось, что боец АТО покончил жизнь самоубийством в госпитале Харькова.
Также сообщалось, что за прошлые сутки на всех трех направлениях в зоне АТО активизировались снайперы.
Источник: korrespondent.net
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