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30. 12. 2016

Жениться за сутки разрешили еще в восьми городах

Кабмин расширил пилотный проект по введению упрощенной процедуры регистрации брака на Винницу, Днепр, Луцк, Николаев, Каменец-Подольский, Ровно, Житомир и Харьков.

Как известно, сейчас зарегистрировать брак за сутки можно в Киеве, Львове, Одессе, Херсоне, Мариуполе и Северодонецке.

Правительство отметило, что этой услугой воспользовалось более 3 тысяч пар, что свидетельствует о ее востребованности.

Чиновники считают, что распространение пилотного проекта на территории других регионов Украины позволит максимально приблизить эту админуслугу к населению, создав при этом максимально удобные условия для реализации гражданами права на брак.

Напомним, согласно обычной процедуре регистрации брака, между подачей заявления и регистрацией брака должно пройти не менее 30 дней.

Ранее сообщалось, что стоимость оформления брака за сутки колеблется от 150 гривен, в городах вблизи зоны АТО, до 6000 гривен.

Источник: korrespondent.net

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