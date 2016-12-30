Порошенко наградил орденом сенатора Маккейна

Сегодня президент Петр Порошенко провел встречу с делегацией сената США во главе с сенатором Джоном Маккейном. В ходе переговоров украинский лидер наградил Маккейна орденом Свободы, передает пресс-служба президента Украины.

Также Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого сенатора Линдси Грэма, который также входил в состав делегации сената США.

Оба американских политика награждены "за весомый персональный вклад в укрепление отношений между Украиной и Соединенными Штатами Америки".

В ходе переговоров Порошенко подчеркнул важность двухпартийной поддержки Украины в конгрессе США.

"Очень важным, что в этой борьбе и наш народ, и парламент, и наше правительство бок о бок с американским народом. Мы чувствуем эту надежную поддержку и помощь. Это очень важно в эти очень тяжелые дни для моей 45 миллионной страны", – сказал Порошенко.

"В свою очередь Джон Маккейн подтвердил свою решимость в помощи Украине в ее борьбе против российской агрессии", – говорится в сообщении.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм выступили за ужесточение санкций против России. По их мнению, уже объявленные президентом США Бараком Обамой санкции являются "небольшой ценой" для России.

Напомним, ранее Маккейн призвал избранного президента США Дональда Трампа признать вмешательство России в президентские выборы.

Источник: korrespondent.net